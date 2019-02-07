В Таиланде затонул катер с 23 туристами на борту

Бангкок, , 17:56 — REGNUM Катер, перевозивший 23 туриста из Китая, перевернулся и затонул у острова Самет в таиландской провинции Районг, сообщает 7 февраля газета «Кхао Сот».

Причиной бедствия стало столкновение скоростного катера с подводным препятствием. Пассажиры, капитан катера и гид спасены. Пострадали двое туристов, они получили легкие травмы.

Уточняется, что капитан катера после происшествия сбежал, но позднее сдался полиции.

Полиция Таиланда проводит расследование этого происшествия.

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