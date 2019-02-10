ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Краматорск, Украина, , 23:51 — REGNUM Украинские зенитчики, которые «перебрали со спиртным», нанесли удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» по своему складу в Краматорске. Об этом начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил Первому республиканскому телеканалу.

«В результате непреднамеренного выстрела из переносного зенитного ракетного комплекса произошло возгорание одного из хранилищ», — отметил Безсонов.

По его словам, вспыхнувший в хранилище пожар уничтожил три ПЗРК «Игла», два пулемета и боеприпасы.

10 февраля пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила, что общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 19 раз за истекшие сутки.

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