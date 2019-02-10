ДНР: ВСУ нарушили режим перемирия 19 раз за минувшие сутки

Донецк, , 11:08 — REGNUM Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих Украины составило 19 раз за истекшие сутки. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах по территории ДНР украинскими боевиками применялись гранатомёты, миномёты калибра 82 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие. Военнослужащими ВСУ было выпущено 270 единиц боеприпасов.

В зону обстрела попали: Ясиноватая, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Доломитное, сёла Спартак, Крутая Балка, Ленинское, Саханка, Октябрь, Коминтерново, а также пригород Донецка (Вольво-центр и Лозовое).

В результате обстрела получили повреждения остекления, стены и кровли три жилых дома в населённом пункте Коминтерново. Жертв и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 случаях нарушения режима перемирия военнослужащими ВСУ. По территории ДНР во время обстрелов было выпущено 119 единиц боеприпасов.

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