В оборонном ведомстве ЛНР опровергли заявления Киева о «лазерном оружии»

Луганск, , 16:13 — REGNUM Об отсутствии на вооружении Народной милиции Луганской Народной Республики лазерного вооружения заявил 10 февраля журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как пояснил Марочко, все заявления украинского командования о применении военнослужащими ЛНР «запрещённого лазерного оружия» не соответствуют действительности.

По мнению Марочко, подобные заявления украинская сторона делает с целью запугивания подчинённого личного состава и местных жителей.

Также Марочко отметил, что обвинения Украины в применении ополченцами ДНР вооружения, которого не имеют даже самые развитые страны мира вызывают только смех.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Госпогранслужбы Украины, которая обвинила ополченцев Донбасса в использовании против военных Украины запрещённого лазерного оружия.

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