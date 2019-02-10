В Минске совершил вынужденную посадку самолет компании Air Astana

Минск, , 19:37 — REGNUM 10 февраля в столице Белоруссии совершил экстренную посадку самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший по маршруту Атырау — Амстердам. Об этом сообщается на странице Air Astana в соцсети Facebook.

«Посадка прошла в штатном режиме, — говорится в сообщении. — … Пассажиры будут вывезены другими авиалиниями».

Отмечается, что технические неполадки являются причиной экстренного приземления воздушного судна.

Другие подробности не приводятся.

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