Суббота, 9 Февраля 2019 года
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В лондонском аэропорту «Хитроу» самолет снесло ветром при посадке

Происшествия

Инцидент попал на видео

Лондон, 9 февраля 2019, 09:36 — REGNUM  В Великобритании самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту «Хитроу» из-за сильнейшего ветра. На Youtube-канале Big Jet TV была опубликована видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что пилот пытается посадить пассажирский самолет в условиях сильного бокового ветра. В какой-то момент кажется, что пилоту вот-вот удастся посадить воздушное судно, однако сильный порыв ветра бьет в борт самолета и пилот в последний момент набирает высоту после короткого соприкосновения с землей.

Напомним, что несколько дней назад на Великобританию обрушился ураган Эрик. В отдельных регионах островного государства скорость ветра достигает 31 метров в секунду. В Шотландии и Северной Ирландии власти ввели повышенный уровень опасности.

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Происшествия в аэропортах
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