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В аэропорту Шереметьево сел самолёт с отказавшей гидравликой

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

В аэропорту Шереметьево сел самолёт с отказавшей гидравликой
Gleb Osokin
Sukhoi Superjet 100

Москва, 9 февраля 2019, 20:48 — REGNUM  В Москве совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Лариса Марковец в интервью ТАСС.

По ее словам, ЧП произошло в субботу, 9 февраля, в аэропорту Шереметьево. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Марковец отметила, что воздушное судно, на борту которого сработала сигнализация низкого уровня первой гидросистемы, следовало из Москвы в Прагу.

По ее словам, всего на борту Sukhoi Superjet 100 находились 58 человек.

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Авиапроисшествия
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