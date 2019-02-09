Суббота, 9 Февраля 2019 года
21:40:44 МСК

Неизвестные расстреляли радиоведущего в Мексике

Происшествия

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступников

Мехико, 9 февраля 2019, 21:40 — REGNUM  В мексиканском штате Табаско в одном из кафе убит радиоведущий Хесус Рамос Родригес. Об этом сообщает портал Excelsior со ссылкой на свои источники.

Преступление было совершено в субботу, 9 февраля, в муниципалитете Эмилиано-Сапата.

«Хесус Рамос Родригес … был застрелен сегодня утром в муниципалитете Эмилиано Сапата, когда завтракал в одном из кафе», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступников.

Читайте также: В Мексике за 2018 год убито 33 тысячи человек

А также: В Мексике был убит гражданин Южной Кореи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить