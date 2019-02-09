Неизвестные расстреляли радиоведущего в Мексике

Мехико, , 21:40 — REGNUM В мексиканском штате Табаско в одном из кафе убит радиоведущий Хесус Рамос Родригес. Об этом сообщает портал Excelsior со ссылкой на свои источники.

Преступление было совершено в субботу, 9 февраля, в муниципалитете Эмилиано-Сапата.

«Хесус Рамос Родригес … был застрелен сегодня утром в муниципалитете Эмилиано Сапата, когда завтракал в одном из кафе», — передает вещатель.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступников.

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