В Мексике за 2018 год убито 33 тысячи человек

Мехико, , 21:59 — REGNUM Жертвами умышленных убийств в Мексике за 2018 год стали по меньшей мере 33 тысячи 340 человек. Такие данные представил 21 января исполнительный секретариат национальной системы общественной безопасности.

Сообщается, что данный показатель стал рекордным за всю историю ведения криминальной статистики в Мексике. За 2017 год в стране было убито не менее 31 тысячи 200 человек.

Согласно статистике, наиболее часто убийства совершаются в штате Гуанахуато, расположенном в центральной части страны. За 2018 год там было зафиксировано 3,2 тысячи таких преступлений.

Отмечается также, что более двух третей убийств в Мексике совершается с применением огнестрельного оружия. В большинстве случаев к гибели людей причастны наркокартели и организованные преступные группировки.