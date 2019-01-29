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В Мексике был убит гражданин Южной Кореи

Происшествия

Согласно результатам мексиканского вскрытия, мужчина умер естественной смертью

Монтеррей, Мексика, 29 января 2019, 17:14 — REGNUM  В одном из городов Мексики был убит гражданин Южной Кореи, сообщает YTN.

Согласно данным министерства иностранных дел Республики Корея, 35-летний гражданин Южной Кореи был убит местными жителями в караоке-баре в городе Монтеррей, Мексика, 3 января, однако об этом стало известно только сейчас.

Как сообщили представители министерства иностранных дел: «По результатам вскрытия, которое уже провели в Мексике, гражданин Южной Кореи умер «естественной смертью», которая была вызвана кровоизлиянием в мозг. Однако на записи с камер видеонаблюдения видно, что его убили».

По требованию семьи тело было доставлено в Южную Корею, однако такие органы, как мозг, сердце и желудок отсутствовали. После повторного осмотра на теле покойного было обнаружено множество синяков по всему телу.

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Бытовые убийства
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