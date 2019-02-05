В Перу военный самолет рухнул на тротуар — видео

Лима, , 14:11 — REGNUM В столице Перу Лиме военный самолет упал прямо на одной из улиц города, видео опубликовано на YouTube-канале RT.

По данным издания, на борту небольшого воздушного судна находились два человека, они получили легкие ушибы. Инцидент произошел во время тренировочного полета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Калифорния на жилые дома рухнул легкомоторный самолет, после чего произошел пожар. Загорелись по меньшей мере два дома. В результате происшествия погибли два человека.

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