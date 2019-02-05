Вторник, 5 Февраля 2019 года
14:13:56 МСК

В Перу военный самолет рухнул на тротуар — видео

Происшествия

Инцидент произошел во время тренировочного полета

Лима, 5 февраля 2019, 14:11 — REGNUM  В столице Перу Лиме военный самолет упал прямо на одной из улиц города, видео опубликовано на YouTube-канале RT.

По данным издания, на борту небольшого воздушного судна находились два человека, они получили легкие ушибы. Инцидент произошел во время тренировочного полета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Калифорния на жилые дома рухнул легкомоторный самолет, после чего произошел пожар. Загорелись по меньшей мере два дома. В результате происшествия погибли два человека.

Читайте также: На жилые дома в Калифорнии рухнул самолет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить