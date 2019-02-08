Самолёт из Тюмени врезался в столб в аэропорту «Домодедово»

Москва, , 10:45 — REGNUM В московском аэропорту «Домодево» произошёл инцидент с самолётом, прибывшим из Тюмени. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР 8 февраля, лайнер врезался в фонарный столб.

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Происшествие, по данным ведомства, имело место два дня назад — 6 февраля. Вечером в 20:30 после посадки в «Домодедово» самолёт рейсом «Тюмень — Москва» во время руления к месту стоянки потерял управление. По предварительным данным, это произошло из-за наличия льда на рулёжной дорожке.

«Несмотря на принятые со стороны экипажа действия, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения», — уточнили в следственном ведомстве.

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На борту самолёта находилось 58 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не из людей не пострадал, а вот у воздушного судна повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

В настоящее время следствие выясняет все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года трагический случай произошёл в аэропорту «Шереметьево». Здесь погиб выбежавший на взлётную полосу пассажир, сбежавший с рейса в Ереван. Его тело было обнаружено после взлёта самолёта рейса Москва — Афины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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