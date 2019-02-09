У берегов Сингапура столкнулись малайзийское судно и греческий сухогруз

Сингапур, , 16:06 — REGNUM Два судна — малайзийский Polaris и греческий Piraeus — столкнулись у берегов Сингапура. Об этом информирует издание Straits Times со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 9 февраля, недалеко от Туаса. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Малайзийское судно Polaris и греческий сухогруз Piraeus столкнулись в территориальных водах Сингапура недалеко от Туаса», — передает вещатель.

Причины происшествия пока не известны.

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