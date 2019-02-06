Два корабля ВМС США столкнулись кормами у восточного побережья

Вашингтон, , 09:18 — REGNUM В США произошёл инцидент с участием двух американских судов. По информации ВМС США, накануне, 5 февраля, во второй половине дня крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» и сухогруз столкнулись кормой к корме у юго-восточного побережья США.

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Крейсер Leyte Gulf и грузовой корабль Robert E. Peary «вышли на контакт» во время операции по пополнению запасов. Как выяснилось, повреждения были незначительными и произошли на ватерлинии. Никто из персонала не пострадал, и оба корабля смогли самостоятельно продолжить выполнение поставленных задач.

Теперь корабли отправились в порт приписки в Норфолке. Там специалисты оценят полученный ущерб.

«Командование сил флота США и военное командование морских перевозок тщательно расследуют этот инцидент», — говорится в заявлении пресс-службы ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в суд США было передано дело о непреднамеренном убийстве, возбуждённое в отношении командиров двух американских военных кораблей Fitzgerald и John McCain. Ответить командирам судов придётся за два инцидента. Один из них произошёл в июне 2017 года на юге японского полуострова Идзу. Здесь эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом, в результате происшествия погибли семь американских военных.

Второй трагический случай произошёл в августе того же года, когда ракетный эсминец John McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате погибли 10 моряков.

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