Теплоход с пассажирами врезался в причал в Москве

Москва, , 12:23 — REGNUM На Москве-реке произошло ЧП. Теплоход «Бьюти» столкнулся с правым берегом Пушкинской набережной. Об этом сегодня, 21 января, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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Уточняется, что инцидент произошёл вечером 20 января. Теплоход шёл вверх по течению реки. После столкновения с набережной судно продолжило движение по маршруту, к причалу гостиницы «Украина». На борту находилось 94 пассажира, 27 человек обслуживающего персонала и три члена экипажа.

В настоящее время причины столкновения устанавливаются.

«Одна из версий — отказ рулевого устройства», — уточнили в следственном ведомстве.

По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в сентябре 2018 года. На Москве-реке в районе Андреевской набережной столкнулись теплоход «Снегири 2» и неизвестное судно. В результате незначительные травмы получили два человека, которые отказались от госпитализации.

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