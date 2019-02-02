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В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 2 февраля, в станице Елизаветинской

Краснодар, 2 февраля 2019, 21:59 — REGNUM  В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль «Тойота» и грузовой «КамАЗ». Об этом рассказал «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД РФ по г. Краснодару.

ДТП произошло в субботу, 2 февраля, в станице Елизаветинской. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«Автомобиль («Тойота») выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «КамАЗом», — отметил источник.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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