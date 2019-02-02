Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Массовое ДТП с участием грузовика МАЗ произошло в Самаре

Происшествия

Пострадавших нет

Самара, 2 февраля 2019, 16:08 — REGNUM  Фура с полуприцепом протаранила 16 автомобилей в Самаре. Пострадавших в результате ДТП нет. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом, мужчина 1990 года рождения, совершил наезда на стоянку автомобилей на улице Магистральной в Самаре.

Предположительно, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП были повреждены 16 автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. выясняются причины и обстоятельства ДТп. Также проводится оценка материального ущерба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Югре, в результате которого погибли четыре человека, ещё двое получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Югре погибли четыре человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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