Массовое ДТП с участием грузовика МАЗ произошло в Самаре

Самара, , 16:08 — REGNUM Фура с полуприцепом протаранила 16 автомобилей в Самаре. Пострадавших в результате ДТП нет. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ с полуприцепом, мужчина 1990 года рождения, совершил наезда на стоянку автомобилей на улице Магистральной в Самаре.

Предположительно, водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП были повреждены 16 автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. выясняются причины и обстоятельства ДТп. Также проводится оценка материального ущерба.

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