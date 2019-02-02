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В результате ДТП в Югре погибли четыре человека

Происшествия

Столкнулись два легковых автомобиля

В результате ДТП в Югре погибли четыре человека
Иллюстрация: 86.мвд.рф
Место аварии

Ханты-Мансийск, 2 февраля 2019, 09:48 — REGNUM  В Югре произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 27-м километре автодороги Нягань — Талинка. В 8:30 утра по местному времени (6:30 по московскому времени) произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Lada Granta и Mazda 3.

В результатет ДТП погибли четыре человека. Ещё двое получили ранения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устаналиваются все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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