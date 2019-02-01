В Париже 150 бездомных оккупировали гимназию — СМИ

Париж, , 12:34 — REGNUM По данным французской ассоциации Droit au logement, около 150 бездомных, включая женщин и детей, оккупировали с прошлой ночи гимназию недалеко от Елисейского дворца, где они провели «первую теплую ночь», сообщает Le Figaro.

«Оккупанты — это бездомные, от которых отказалась служба экстренной помощи», — заявили в ассоциации.

Вспоминая обещание, которое дал президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший в июле 2017 года, что «больше не будет женщин и мужчин, спящих на улице», организация Droit au logement, помогающая найти жилье наиболее уязвимым слоям населения, призывает предоставить «150 бездомным стабильное и достойное жилье».

Издание отмечает, что в настоящее время во Франции около трех млн пустых домов и миллионы квадратных метров свободных помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарные организации во Франции обеспокоены тем, что каждый вечер им звонят сотни беженцев, которым не удалось найти жилье.

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