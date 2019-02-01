Премьер-министр Франции призвал молодежь участвовать в национальных дебатах

Париж, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал молодежь в коммуне Жювизи-сюр-Орж, расположенной недалеко от Парижа, принять участие в национальных дебатах, заявив, что «это станет большой проблемой, если данная возрастная группа не выскажет свое мнение», сообщает Le Figaro.

«Много людей уже приняли участие в национальных дебатах, но пока ваша возрастная группа не проявляет особого участия», — отметил премьер-министр страны во время встречи с госслужащими в возрасте от 18 до 25 лет.

«Ничего страшного, если это только начало, но потом это станет большой проблемой. Национальные дебаты должна служить для формулирования понимания того, чего французы хотят в будущем, а чего они не хотят», — пояснил Эдуард Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, проведенному 17 января 2019 года, 64% жителей Франции не верят, что национальные дебаты принесут пользу.

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