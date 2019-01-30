ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:25 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины провели 16 обстрелов, выпустив по территории ДНР 147 единиц боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении украинские силовики выпустили десять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили шестнадцать мин из 82-мм миномётов, применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-центр, терминал), Васильевка, Спартак, Ясиноватая, Жабичево, Ленинское, Саханка, Октябрь», — сказано в сообщении.

В СЦКК напомнили, что ВСУ подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции. Повреждений гражданской инфраструктуры, а также человеческих жертв не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР более 100 единиц боеприпасов, применив на трёх направлениях 120-мм миномёты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2019 года в районе Васильевской насосной станции ВСУ сожгли автомобиль работников коммунальных служб ДНР. Люди, по счастливой случайности, остались живы.

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