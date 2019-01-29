ВСУ со всех сторон обстреляли ДНР из крупнокалиберных миномётов — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины в ходе 20 обстрелов выпустили по территории ДНР 101 единицу боеприпасов, сообщили 29 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили две мины из 120-мм миномёта и семь мин из 82-мм миномёта, применили АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксировано два выстрела 120-мм миномётов, одиннадцать выстрелов из 82-мм миномётов, а также использование вооружения БТР, применение гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили две 120-мм мины, применили гранатомёты РПГ, СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Красный Партизан, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Спартак, Ясиноватая, Жабичево, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что потерь среди мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 54 единицы боеприпасов.

Читайте также: За сутки ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК

Напомним, использование артиллерии калибра свыше 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала 12 февраля 2015 года.