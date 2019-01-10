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ВСУ обстреляли сотрудников коммунальных служб ДНР

Происшествия

Представители ДНР потребовали прекратить огонь, и позволить эвакуировать пострадавших

ВСУ обстреляли сотрудников коммунальных служб ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Соледар, ДНР, 10 января 2019, 13:55 — REGNUM  Вооружённые формирования Украины открыли огонь по служебному автомобилю коммунального предприятия «Вода Донбасса» и ранили троих сотрудников, сообщили 10 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Инцидент произошёл около Васильевской насосной станции, в районе первого подъёма Южнодонбасского водовода. Украинские боевики вели огонь со стороны оккупированного населённого пункта Каменка. Они применили гранатомёт СПГ и вооружение БМП-1.

В результате служебный автомобиль загорелся, а мужчины получили ранения различной степени тяжести.

«Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе запрошены дополнительные гарантии безопасности для ликвидации возгорания и эвакуации автомобиля», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что данный автомобиль ежедневно перевозит рабочие смены по одному и тому же маршруту, в одно и то же время, поэтому ВСУ не могли перепутать его с другим транспортным средством, или не знать, что за автомобиль перед ними.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки вооружённые формирвания Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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Напомним, 8 января 2019 года под обстрелом украинских силовиков оказался патруль миссии ОБСЕ в ЛНР.

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