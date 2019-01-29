На Тасмании бушует лесной пожар

Канберра, , 08:54 — REGNUM На юго-востоке австралийского штата Тасмания из-за бушующих лесных пожаров были эвакуированы более 400 местных жителей. Об этом сообщает портал 9news со ссылкой на свои источники.

«Три жилых объекта повреждены возле Хуонвилля в результате крупного пожара, который вынудил более 400 человек покинуть свои дома», — передает вещатель.

Отмечается, что из-за сильного ветра, который способствует быстрому распространению огня, местные жители рискуют потерять свое имущество.

В настоящее время пожарные команды пытаются остановить распространение огня.

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