Понедельник, 28 Января 2019 года
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В Южной Корее снова произошел лесной пожар

Происшествия

ЧП произошло в районе Силлим-мён, г. Вонджу

Вонджу, Южная Корея, 28 января 2019, 10:58 — REGNUM  27 января около 18:56 (по местному времени) на холме в южнокорейской провинции Канвондо загорелся лес, сообщает KBS NEWS.

Согласно новостному источнику, ЧП произошло в районе Силлим-мён, город Вонджу. Огнем было охвачено 2000 квадратных метров.

В тушении пожара приняло участие около 120 человек, включая пожарных и местных жителей, которые вызвались помогать добровольно. Известно, что потушить огонь удалось через 1 час 30 минут, приблизительно в 20:21 (по местному времени).

По предварительным данным, жертв не было.

На данный момент, представители Лесной службы, пожарные и органы правопорядка выясняют причину пожара.

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Лесные пожары
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