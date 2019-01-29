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Лесной пожар стремительно приближается к городу Сан-Антонио в Чили

Происшествия

Уничтожено 200 гектаров леса

Сан-Антонио, Чили, 29 января 2019, 08:21 — REGNUM  28 января в чилийском прибрежном городе Сан-Антонио объявлен красный уровень опасности в связи с быстрым приближением лесного пожара, передает канал TeleSur.

К настоящем моменту, по оценке местных властей, огонь уничтожил 200 гектаров леса. Ситуация усугубляется высокими температурами, установившимися в этом районе. Красный уровень опасности в городе с населением более 80 тыс. человек будет снят, когда пожарные возьмут ситуацию под контроль.

На месте тушения пожара разбит командный пункт, в операции принимают участие четыре специальные бригады, пять вертолетов и два пожарных самолета.

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Лесные пожары
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