Полицейские Парижа задержали более 40 участников акции «жёлтых жилетов»

Париж, , 20:51 — REGNUM Более 40 человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов» в Париже, задержаны полицией. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

«42 человека задержаны в Париже», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, одиннадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в крупных городах страны 26 января.

Читайте также: В Париже задержали более 20 участников протестов «жёлтых жилетов»

А также: El Pais: Кризис «желтых жилетов» усилил позиции Марин Ле Пен