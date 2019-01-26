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Полицейские Парижа задержали более 40 участников акции «жёлтых жилетов»

Происшествия

Одиннадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов» проходит в крупных городах страны 26 января

Париж, 26 января 2019, 20:51 — REGNUM  Более 40 человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов» в Париже, задержаны полицией. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

«42 человека задержаны в Париже», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, одиннадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в крупных городах страны 26 января.

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Протесты во Франции
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