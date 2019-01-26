В Париже задержали более 20 участников протестов «жёлтых жилетов»

Париж, , 19:15 — REGNUM В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

«22 человека задержаны в Париже», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января в крупных городах Франции проходит одиннадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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