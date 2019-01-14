El Pais: Кризис «желтых жилетов» усилил позиции Марин Ле Пен

Мадрид, , 17:25 — REGNUM Французский радикальный политик Марин Ле Пен, ослабленная после проигрыша Эммануэлю Макрону на президентских выборах в 2017 году, получила новый заряд энергии благодаря «желтым жилетам», пишет сегодня, 14 января, испанское издание El Pais. Бунт обедневших представителей среднего класса увеличил шансы на выборах ее партии, переименованной в «Национальное объединение» (RN) из «Национального фронта».

Согласно результатам опросов, Ле Пен сегодня является единственным политическим лидером во Франции, который извлекает прибыль из таких движений, как «желтые жилеты», пользуясь поддержкой как ультралевых, так и ультраправых. В момент роста влияния национализма и популизма в Европейском союзе возглавляемое ею «Национальное объединение» считается фаворитом выборов в Европарламент в мае.

«Макрон, в отставку!» — кричали в это воскресенье сотни членов партии Ле Пен, собравшихся в зале Дома взаимопомощи (La maison de la Mutualité) в Париже — традиционном месте встреч французских левых с 30-х годов. Тот же слоган со средины ноября раздается на манифестациях «желтых жилетов», чей гнев направлен против президента страны и ее элиты.

Митинг был посвящен представлению кандидатуры Джордана Барделлы, двадцатитрехлетнего активиста, который должен возглавить список от партии на общеевропейских майских выборах. Кроме того, акция послужила наглядной демонстрацией весьма взвешенной реакции Ле Пен и ее сторонников на недовольство, поставившее страну на грань политического кризиса.

Лидер «Национального объединения» показала сочетание благоразумной дистанции с проявлением симпатии, считает El Pais. Она избегает впечатления, будто хочет использовать «желтые жилеты», но при этом знает: у ее партии сейчас больше поддержки, чем у любой другой (40%, согласно некоторым опросам, против 20% у левой «Непокоренной Франции» бывшего социалиста Жан-Люка Меланшона).

«Многие предводители «желтых жилетов» не хотят быть в избирательном списке. Они стремятся сохранить самостоятельность и независимость. Я это уважаю. Однако очевидно, что точек соприкосновения с моей программой [у них] множество, — сказала Марин Ле Пен группе корреспондентов по окончании митинга. — На самом деле это Франция забытых, о которой я столько говорила в ходе президентской кампании, высказывается сегодня».

Образ действий главы «Национального объединения» контрастирует с поведением Меланшона, отмечает испанское СМИ. Последний попытался принять заметное участие в движении «желтых жилетов» и продемонстрировал солидарность с его повстанческим уклоном.

В начале кризиса, после встречи всех парламентских лидеров с премьер-министром Эдуаром Филиппом, Макрон отдал должное Ле Пен, согласно еженедельному изданию Le Point. «Она была той, кто выглядел лучше, и об этом мы должны задать себе вопросы», — признал президент Франции.

Особенность программы Ле Пен в том, что во многих аспектах ее могут признать своей и правые избиратели RN, и левые сторонники Меланшона. Ключевое различие в позициях двух политиков — которое делает практически невозможным объединение сил — взгляд на проблему иммиграции. На воскресном митинге «Национального объединения» еще одним популярным лозунгом, помимо отставки Макрона, был «Мы у себя дома!». Неприятие мигрантов остается определяющей чертой партии, констатирует El Pais.