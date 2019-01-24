Четверг, 24 Января 2019 года
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ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 15 раз — СЦКК

Происшествия

Данных о жертвах не поступало

Соледар, ДНР, 24 января 2019, 10:46 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины выпустили 41 единицу боеприпасов в ходе 15 обстрелов, сообщили 24 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили две мины калибра 120 мм и шесть мин калибра 82 мм, применили гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Спартак, Ясиноватая, Веселое, Каштановое, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди жителей ДНР нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 64 единицы боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённый формирования Украины обстреляли из гранатомётов насосную станцию в районе населённого пункта Васильевка.

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Война в Донбассе
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