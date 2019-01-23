ВСУ обстреляли стратегически важную насосную станцию в Донбассе — СЦКК

Донецк, , 14:48 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли насосную станцию в районе первого подъема Южнодонбасского водопровода возле населённого пункта Васильевка, сообщили 23 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Повреждения получили проходная станции, а также здания хлораторной и аккумуляторной. Персонал смены был вынужден укрыться в убежище», — сказано в сообщении.

Прибывшая на место группа представителей СЦКК осмотрела место инцидента и пришла к выводу, что обстрел вёлся боевиками ВСУ из гранатомёта АГС со стороны населённого пункта Новосёловка-2.

В СЦКК отметили, что данная насосная станция является стратегически важным объектом системы водоснабжения региона. От его работы зависят жизни 1,3 млн человек по обе стороны линии столкновения.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 64 единицы боеприпасов, применив, в частности, запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты.

Читайте также: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 12 раз — СЦКК