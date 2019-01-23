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ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 12 раз — СЦКК

Происшествия

Жертв среди мирных жителей нет

Соледар, ДНР, 23 января 2019, 11:34 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 23 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ выпустили по территории ДНР 64 единицы боеприпаса, в частности на донецком направлении они применили 120-мм миномёты, гранатомёты ГАС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На горловском направлении зафиксирован случай применения крупнокалиберного стрелкового оружия, на мариупольском направлении — гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей Донецкой Народной Республики и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 54 единицы боеприпасов.

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