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Школьники в Петербурге наглотались таблеток

Происшествия

Госпитализированы четверо детей

Санкт-Петербург, 22 января 2019, 15:55 — REGNUM  Несколько учащихся школы в Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализированы после отравления неизвестным веществом. Предположительно, ученики девятого класса приняли антидепрессанты.

Как сообщает 22 января городская прокуратура, инцидент произошел днем во вторник в школе № 633. Благодаря бдительности учителя вовремя подключились медики.

«Учитель заметил болезненное состояние учеников, была вызвана скорая помощь, четыре ученика госпитализированы в Детскую городскую больницу. По предварительным данным, несовершеннолетние отправились веществом, отпускаемым по рецепту», — рассказали в прокуратуре.

Ее сотрудники выясняют все обстоятельства происшедшего. Надзорное ведомство в ходе проверки оценит действия должностных лиц школы, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Отравления химическими веществами
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