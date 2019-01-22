Школьники в Петербурге наглотались таблеток

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Несколько учащихся школы в Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализированы после отравления неизвестным веществом. Предположительно, ученики девятого класса приняли антидепрессанты.

Как сообщает 22 января городская прокуратура, инцидент произошел днем во вторник в школе № 633. Благодаря бдительности учителя вовремя подключились медики.

«Учитель заметил болезненное состояние учеников, была вызвана скорая помощь, четыре ученика госпитализированы в Детскую городскую больницу. По предварительным данным, несовершеннолетние отправились веществом, отпускаемым по рецепту», — рассказали в прокуратуре.

Ее сотрудники выясняют все обстоятельства происшедшего. Надзорное ведомство в ходе проверки оценит действия должностных лиц школы, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.