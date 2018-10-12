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Трое школьников госпитализированы после посещения столовой в Челябинске

Происшествия

Состояние больных детей оценивается как средней степени тяжести

Трое школьников госпитализированы после посещения столовой в Челябинске
Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР
В столовой

Челябинск, 12 октября 2018, 12:00 — REGNUM  Роспотребнадзор проверяет школу в Челябинске после госпитализации трех учащихся с острой кишечной инфекцией, сообщает 12 октября пресс-служба областного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в школе № 59, всем заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние больных детей оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время горячее питание в школе приостановлено, пищеблок закрыт до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции и сотрудников пищеблока. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет по Дагестану организовал доследственную проверку по факту массового отравления учащихся школы № 1 в городе Каспийске.

Читайте подробнее: СКР проводит проверку по факту отравления школьников в Каспийске

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Массовые пищевые отравления
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