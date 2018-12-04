В Туве облепиховый сок стал причиной отравления 16 школьников

Кызыл, , 15:18 — REGNUM Учащиеся шестого класса Сукпакской школы Кызылского района Тувы, отравившиеся облепиховым соком, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 декабря, в республиканском минздраве.

Всего за медпомощью 3 декабря обратились 16 детей. Пятерых из них после осмотра врача отпустили домой. По данным Республиканской инфекционной больницы, состояние остальных 11 детей после пищевой токсикоинфекции удовлетворительное. После получения результатов лабораторных анализов их выпишут.

Предположительно недомогание детей вызвал облепиховый сок домашнего приготовления. В школу его принесла мать одного из учеников, так как на родительском собрании было решено давать детям витаминизированные напитки для профилактики простудных заболеваний.

Выпив сок, школьники и учительница почувствовали себя плохо. У некоторых детей была рвота. Директор школы вызвал скорую помощь. После поступления в больницу дети чувствовали себя удовлетворительно, подчеркнули в минздраве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по информации об отравлении учеников школы села Сукпак Кызылского района в Туве организована доследственная проверка.

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