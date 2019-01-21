В Москве задержали подозреваемого в угрозах сотрудникам школы

Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в звонках с угрозами директору и учителям одной из столичных школ, сообщает 21 января пресс-служба МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, в полицию поступили сообщения о том, что на телефон школы и личный номер директора поступали звонки с требованием воздействовать на одного из родителей учащегося для погашения долга. Также звучали угрозы жизни и здоровья в адрес ее родственников.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Набережной улице. Им оказался 28-летний житель столицы», — говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что коллекторы поставили на «обзвон» московскую школу № 1285. По словам директора учебного заведения, с 24 декабря её личный мобильный телефон, официальный телефон школы и телефоны еще шести сотрудников атакуют коллекторы, которые требуют от школы взыскать долг с родителей одного из учеников и «изгнать» ребенка из школы.

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