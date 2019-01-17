Комитет Госдумы взял на контроль ситуацию угрозами школе от коллекторов

Москва, , 17:40 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции взял на контроль ситуацию с московской школой № 1285, которую терроризируют коллекторы из-за долгов, невыплаченных родителями одного из учеников, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Глава комитета Василий Пискарёв («Единая Россия») направил запросы в МВД и Генпрокуратуру на предмет проведения проверки фактов угроз, поступающих в адрес школы, учителей и несовершеннолетних воспитанников учебного заведения от «серых коллекторов».

«Комитет по безопасности и противодействию коррупции будет держать на строгом контроле эту ситуацию и ожидает скорейшего расследования этой вопиющей истории», — заявил Пискарёв.

В Госдуме считают, что террор учебного заведения неприемлем.

«Школа выполняет образовательную функцию и никаким образом не связана с оказанием финансовых услуг, а любые угрозы и «предупреждения» являются грубым нарушением прав учителей и учеников», — указал глава комитета Госдумы, отметив, что применяемый коллекторами психологический прессинг — прямое нарушение федерального закона о деятельности коллекторов.

В ряде СМИ появилась информация о том, что коллекторы поставили на «обзвон» московскую школу № 1285. По словам директора образовательного учреждения, с 24 декабря ее личный мобильный телефон, официальный телефон школы и телефоны еще шести сотрудников атакуют коллекторы, которые требуют от школы взыскать долг с родителей одного из учеников и «изгнать» ребенка из школы.