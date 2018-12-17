«Тебе лицо кислотой сожгут»: нижегородские коллекторы угрожают горожанке

Нижний Новгород, , 04:11 — REGNUM

Коллекторы из Нижнего Новгорода за последний месяц второй раз попали в информационную повестку страны в связи с угрозами в адрес членов семьи должников, взявших кредиты в микрофинансовой организации. Ранее они угрожали двум женщинам смертью детей, а сейчас молодая горожанка, чей муж оформил и не вернул в срок микрокредит, стала получать угрозы о том, что ей сожгут кислотой лицо. О проблеме она пожаловалась местной телекомпании, после сюжета которой следственные органы занялись предыдущей ситуацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Муж Ирины С. взял в микрофинансовой организации кредит, но вовремя долг не отдал, тогда коллекторы стали терроризировать молодую женщину. О возникшей ситуации она рассказала нижегородской телекомпании.

«Мне пришло два сообщения: «Коля долг не вернёт, потеряешь самое дорогое в своей жалкой жизни» и «Тебе лицо кислотой сожгут, готовься», — рассказала Ирина в эфире телепередачи и продемонстрировала сообщения, где помимо угроз была и нецензурная брань.

Прямо в эфире Ирина позвонила коллектору, который на слова женщины, что она обратится в полицию, заявил, что ничего у неё не выйдет, ведь там обычно говорят, «как вас убьют, так и приходите».

Ирина намерена добиваться возбуждения уголовного дела по факту угроз. Вокруг этой истории происходит бурная дискуссия в соцсетях, жители обеспокоены.

«Когда будет закон об уточнении моего согласия в момент принятия моего телефона? Кто угодно может наобум назвать мой номер и продолжить жить счастливо. Почему меня-то никто не спрашивает и не уведомляет в момент получения номера от человека?!», «Достали уже эти коллекторы! Нет на них никакой управы!», «У нас теперь каждый случай нужно по СМИ освещать, чтоб коллекторского беспредела избежать, что ли?», «Тут вопрос только к власти, нормально регулировать коллекторов не могут, и мер принять не могут тоже», — делятся мнением горожане.

Напомним, в начале декабря 2018 года в Нижнем Новгороде широкой общественности стала известна история об угрозах в адрес двух жительниц города, чья мать взяла кредит в микрофинансовой организации, но не вернула его в срок. Женщины, у которых по двое своих детей, долгие годы не общались с матерью, но при оформлении займа та указала их контактные данные. Коллекторы, которым был передан долг в 47 тыс. рублей, стали угрожать жизнью детей и требовать вернуть долг, который горожанки не брали. Правоохранительные органы, куда ещё ранее обращались испуганные за жизнь детей женщины, начали проверку только после того, как история через СМИ вышла на федеральный уровень.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя ситуацию, заявил, что нужно разработать механизмы, которые не позволят подобным «коллекторам чувствовать себя в безопасности» и добавил, что «зарабатывать деньги таким способом не только аморально, но и преступно».

"Я прошу правоохранительные органы однозначно реагировать на подобные факты, где четко прослеживается не только нарушение закона, но и возникает угроза для здоровья и жизни людей», — заявил он.

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