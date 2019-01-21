За сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 16 случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 18 единиц боеприпасов.

На всех трёх направлениях украинские силовики применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении — гранатомёты АГС, на мариупольском — гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Ленинское, Коминтерново, Саханка, Безыменное», — заявили в СЦКК.

Представители ДНР отметили, что ни жертв, ни разрушений в результате действий украинских силовиков не зафиксировали.

Напомним, сутками ранее ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 51 боеприпас.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР подвели итоги «рождественского» перемирия, заявив, что за 20 дней ВСУ открывали огонь более 100 раз, а также объявили о проведении военных учений.

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