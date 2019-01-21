За сутки ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, 21 января 2019, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 16 случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Всего ВСУ выпустили по территории ДНР 18 единиц боеприпасов.
На всех трёх направлениях украинские силовики применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении — гранатомёты АГС, на мариупольском — гранатомёты РПГ и СПГ.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Ленинское, Коминтерново, Саханка, Безыменное», — заявили в СЦКК.
Представители ДНР отметили, что ни жертв, ни разрушений в результате действий украинских силовиков не зафиксировали.
Напомним, сутками ранее ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 51 боеприпас.
Читайте также: ДНР: ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР подвели итоги «рождественского» перемирия, заявив, что за 20 дней ВСУ открывали огонь более 100 раз, а также объявили о проведении военных учений.
Читайте также: По результатам «рождественского» перемирия в ДНР объявили учения