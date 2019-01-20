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ДНР: ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия

Происшествия

По территории ДНР было выпущено более 50 боеприпасов

ДНР: ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили режим перемирия
Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

Донецк, 20 января 2019, 11:01 — REGNUM  Шесть раз за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня военнослужащими ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зоне обстрела со стороны боевиков ВСУ оказались Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская), посёлок Жабичево, сёла Ленинское и Саханка.

При обстрелах применялось вооружение БТР и БМП, гранатомёты, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Общее число применённых ВСУ по территории ДНР боеприпасов составило 51 единицу.

Жертв среди военнослужащих и гражданского населения ДНР нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, общее количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР составило 532 единицы.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: по территории республики ВСУ за сутки выпустили более 530 боеприпасов

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