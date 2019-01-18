По результатам «рождественского» перемирия в ДНР объявили учения

Донецк, , 14:57 — REGNUM После объявления «рождественского» перемирия ВСУ продолжили обстреливать территорию Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщили 18 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«За 20 дней перемирия Украина открывала огонь по Республике более 100 раз, 17 из них с применением тяжелого вооружения. Трое мирных граждан в результате таких провокационных обстрелов получили ранения разной степени тяжести», — рассказал Пушилин.

Принимая во внимание поведение ВСУ, в ДНР пройдут военные учения, которые будут носить исключительно оборонительный характер, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после срыва «рождественского» перемирия, объявленного 29 декабря 2018 года, представители ДНР на переговорах в Минске поставили вопрос об усилении контроля за режимом прекращения огня.

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