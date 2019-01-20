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Певец Марк Тишман пострадал в ДТП в Таиланде

Происшествия

«Падение со скутера»

Москва, 20 января 2019, 17:59 — REGNUM  В Таиланде в результате ДТП пострадал певец Марк Тишман. Об этом сам артист сообщил на странице в соцсети Instagram.

«Падение со скутера, чтобы избежать столкновения, — написал артист. — Без переломов, наложили швы».

По его словам, в настоящее время он уже находится под наблюдением врачей в российской столице.

Певец добавил, что выводы из этой истории уже сделал, а также на планирует отменять предстоящие концерты.

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