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В подмосковном Одинцово машина выпала с третьего этажа парковки

Происшествия

Один человек пострадал

В подмосковном Одинцово машина выпала с третьего этажа парковки
Kaatjem
Авария

Одинцово, Московская область, 20 января 2019, 16:05 — REGNUM  Один человек пострадал в результате падения автомобиля с третьего этажа многоярусной парковки возле торгового центра в подмосковном Одинцово. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошёл в 14:17 возле торгового центра на улице Маршала Неделина. Автомобиль под управлением водителя-женщины совершил съезд с третьего этажа многоярусной парковки.

В результате падения пострадал мужчина, пассажир автомобиля. Он был госпитализирован с травмами. Ещё один пассажир и водитель от госпитализации отказались.

По данному инциденту проводится проверка. По предварительной версии, водитель не справился с управлением автотранспортным средством.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ленинградской области, в результате которого погиб один человек, ещё трое пострадали.

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Дорожно-транспортные происшествия
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