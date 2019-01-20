В подмосковном Одинцово машина выпала с третьего этажа парковки

Одинцово, Московская область, , 16:05 — REGNUM Один человек пострадал в результате падения автомобиля с третьего этажа многоярусной парковки возле торгового центра в подмосковном Одинцово. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошёл в 14:17 возле торгового центра на улице Маршала Неделина. Автомобиль под управлением водителя-женщины совершил съезд с третьего этажа многоярусной парковки.

В результате падения пострадал мужчина, пассажир автомобиля. Он был госпитализирован с травмами. Ещё один пассажир и водитель от госпитализации отказались.

По данному инциденту проводится проверка. По предварительной версии, водитель не справился с управлением автотранспортным средством.

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