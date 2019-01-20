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Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ленобласти, есть погибший

Происшествия

Ещё три человека пострадали

Всеволожск, Ленинградская область, 20 января 2019, 14:31 — REGNUM  Один человек погиб, трое пострадали в ДТП, которое произошло во Всеволожском районе в Ленинградской области. Об этом 20 января сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Столкновение автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Skoda, двигавшихся во встречном направлении, произошло около 09:35 мск 20 января в посёлке Щеглово, Всеволожского района Ленобласти.

В результате аварии погиб на месте от полученных травмводитель автомобиля Skoda. Три пассажира автобуса, женщины 1944, 1952 и 1963 годов рождения, получили травмы. Они были госпитализированы, их состояние медики назвали удовлетворительным.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается личность погибшего водителя легкового автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на железнодорожном переезде в Саратовской области, в результате которого погиб один человек, ещё один пострадал и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: На железнодорожном переезде в Саратовской области произошло ДТП

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Дорожно-транспортные происшествия
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