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В сирийском Африне в автобусе взорвалась бомба, есть жертвы

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

Африн, Сирия, 20 января 2019, 16:12 — REGNUM  В Сирии сработало взрывное устройство, заложенное в автобусе. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 января, в городе Африн. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ещё 11 получили ранения.

«Четыре человека погибли и 11 получили ранения в результате взрыва в автобусе в городе Африн», — передает вещатель.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января 2019 г. Военный совет сирийского города Манбидж распространил информацию о задержании семерых боевиков, готовивших теракты.

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Война в Сирии
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