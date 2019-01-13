ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Анкара, , 16:25 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает в воскресенье, 13 января, Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, «воздушная операция» проводилась 12 января в районах Зап и Синат-Хафтанин. По предварительным данным, в результате авиаударов нейтрализованы трое представителей РПК.

«Также уничтожены огневые точки и укрытия боевиков», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, представители которой выступают за создание автономии в рамках государства.

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