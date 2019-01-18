В Манбидже предотвращен теракт

Манбидж, Сирия, , 03:53 — REGNUM Террорист ликвидирован в городе Манбидже (Сирия), сообщили пресс-службе Военного совета города.

Житель Манбиджа, намеревавшийся совершить теракт, уничтожен сирийскими военными. При нем была взрывчатка. Его выследили и ликвидировали.

Напомним, в Манбидже смертница совершила теракт, в результате которого погибли 27 человек. Большая часть погибших — мирные жители. Пострадали более десяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января Военный совет Манбиджа распространил информацию о задержании семерых готовивших теракты членов незаконных вооруженных формирований.

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