Пятница, 18 Января 2019 года
03:53:48 МСК

В Манбидже предотвращен теракт

Политика

Житель Манбиджа убит

Манбидж, Сирия, 18 января 2019, 03:53 — REGNUM  Террорист ликвидирован в городе Манбидже (Сирия), сообщили пресс-службе Военного совета города.

Житель Манбиджа, намеревавшийся совершить теракт, уничтожен сирийскими военными. При нем была взрывчатка. Его выследили и ликвидировали.

Напомним, в Манбидже смертница совершила теракт, в результате которого погибли 27 человек. Большая часть погибших — мирные жители. Пострадали более десяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января Военный совет Манбиджа распространил информацию о задержании семерых готовивших теракты членов незаконных вооруженных формирований.

Читайте подробнее: В Манбидже задержали планировавших новые теракты боевиков

Читайте ранее в этом сюжете: 27 человек, включая американских военных, стали жертвами теракта в Манбидже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить