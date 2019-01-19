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ДНР: по территории Республики ВСУ за сутки выпустили более 530 боеприпасов

Происшествия

Жертв и пострадавших нет

ДНР: по территории Республики ВСУ за сутки выпустили более 530 боеприпасов
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 19 января 2019, 10:40 — REGNUM  За прошедшие сутки 19 раз был нарушен режим прекращения огня военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает 19 января пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК РУслан Якубов, общее количество боеприпасов, выпущенных в течение суток по территории ДНР боевиками ВСУ составило 532 единицы

При обстрелах территории ДНР ВСУ применяли минометы калибра 120 мм, минометы калибра 82 мм, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие, гранатомёты. Кроме того, по территории ДНР военнослужащими ВСУ было сделано 35 выстрелов из танков.

Под обстрел со стороны ВСУ попали следующие населённые пункты: Озеряновка, Донецк (Вольво-центр), Жабичево, Ленинское, Саханка, Коминтерново.

Жертв, пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры на данный момент зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти нарушениях режима прекращения огня войсками Украины в течение суток.

Также ранее сообщалось, что представители ДНР на заседании рабочей группы по вопросам безопасности в Минске попросили доработать пакет дополнительных мер усиления и контроля перемирия в Донбассе из-за систематических нарушений украинской стороной договорённостей, касающихся режима прекращения огня.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня

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