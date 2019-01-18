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ДНР: ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Жертв среди мирных жителей нет

ДНР: ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня
Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Соледар, ДНР, 18 января 2019, 11:24 — REGNUM  За минувшие сутки вооружённые формирования Украины выпустили 154 единицы боеприпасов по территории ДНР, сообщили 18 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Наблюдатели зафиксировали десять случаев нарушения перемирия. Так, на горловском направлении ВСУ выпустили пятнадцать гранат из АГС и применили стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 24 мины из 82-мм миномёта, дважды применили вооружение БТР, один раз — зенитную установку, три раза — гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Жабичево, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что в результате действий ВСУ повреждения получили гражданские автомобили, находившиеся в районе Васильевской насосной станции.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 151 единицу боеприпасов.

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В связи с постоянными нарушениями договорённостей с украинской стороны, представители ДНР на переговорах в Минске заявили о необходимости доработать механизм предоставления письменных гарантий безопасности в районах вокруг объектов гражданской инфраструктуры

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