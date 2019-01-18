Представители ДНР в Минске попросили усилить меры по контролю за перемирием

Минск, , 11:02 — REGNUM Пакет дополнительных мер усиления и контроля перемирия в Донбассе следует доработать, поскольку украинская сторона систематически нарушает договорённости, заявил на заседании рабочей группы по вопросам безопасности в Минске представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщили 17 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По его словам, необходимо детально прописать механизм предоставления письменных гарантий безопасности в районах вокруг объектов гражданской инфраструктуры, которыми стороны обмениваются в рамках СЦКК.

«Несмотря на нежелание украинской стороны согласовывать и подписывать пакет мер, Республики не перестанут настаивать на скорейшем их принятии. Это принципиальный вопрос и важный механизм эффективности режима прекращения огня», — заявила представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Отметим, во время заседания Контактной группы обсуждалась атака ВСУ на сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса», которые получили ранения во время уборки снега, а также потеряли автомобиль, возивший смены на Донецкую фильтровальную станцию.

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